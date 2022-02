Persönliches Treffen des EZB-Rates in Zeiten hoher Inflation

Mitten in der Diskussion um eine Kursänderung der Europäischen Zentralbank angesichts der hohen Inflation treffen sich Europas Währungshüter erstmals seit langem wieder persönlich. Der EZB-Rat werde am kommenden Donnerstag (24.2.) in Paris zu einem "informellen" Treffen zusammenkommen, teilte die Europäische Zentralbank am Freitagabend mit.

Das Treffen finde einen Tag vor der Zusammenkunft der EU-Finanz- und -Wirtschaftsminister in der französischen Hauptstadt statt, an dem die Notenbanker teilnehmen. Die Notenbank mit Sitz in Frankfurt verwies auf "die Praxis der EZB, informelle Sitzungen abzuhalten, um sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen". Nun sei "ein solches persönliches Treffen zum ersten Mal seit langer Zeit möglich".