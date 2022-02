EZB steht angesichts der Rekord-Inflation unter hohem Handlungsdruck

Hintergrund ist: Die Inflation im Euroraum ist zu Jahresbeginn √ľberraschend weiter gestiegen. Dienstleistungen und Waren kosteten im J√§nner durchschnittlich um 5,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Experten hatten mit einer Beruhigung auf 4,4 Prozent - nach 5,0 Prozent im Dezember - gerechnet.

Speziell in Deutschland gibt es Kritik an der Politik der EZB. Nach ihren Prognosen wird sich die Inflation 2022 aber stabilisieren und dem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent wieder annähern. Denn, der Preisanstieg habe vor allem mit Corona und seinen Folgen zu tun. Also die ganze Bandbreite von der Konjunkturerhiilung nach dem massiven Einbruch 2020 bis hin zur Lieferkettenproblematik und dem Fachkräfte- wie Materialmangel.

Zinsanhebungen in diesem Jahr seien daher sehr unwahrscheinlich, hatte Lagarde bis zuletzt regelm√§√üig betont. Viele √Ėkonomen sagen, es m√ľsse dennoch gehandelt werden, weil sie nicht an eine Beruhigung der Inflation glauben - eher an das Gegenteil.