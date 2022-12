EZB-Aufsicht setzt Schwerpunkte: Banken sollen krisenfester werden

GeldhĂ€user im Euroraum sollen aus Sicht der EZB-Bankenaufsicht ihre WiderstandsfĂ€higkeit gegenĂŒber konjunkturellen und geopolitischen Krisen stĂ€rken. Das sei einer der drei vorrangigen Schwerpunkte, die die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) fĂŒr die Jahre 2023 bis 2025 in der Aufsicht ĂŒber die Institute verfolgen will, wie sie am Montag in Frankfurt ankĂŒndigte.

Ein weiterer Fokus der BankenwÀchter liege auf den Herausforderungen der Digitalisierung und der Verbesserung der Unternehmenssteuerung. Im Blick haben die Bankenkontrolleure dabei auch die Abwehr von IT- und Cyberrisiken. Ein dritter Schwerpunkt soll in den kommenden Jahren auf dem Umgang der Banken mit den Risiken aus dem Klimawandel liegen.

Die EZB ist seit Herbst 2014 fĂŒr die Aufsicht ĂŒber die großen Banken im WĂ€hrungsraum zustĂ€ndig. Aktuell ĂŒberwacht sie 110 Institute. In Österreich zĂ€hlen dazu unter anderem die Erste Group Bank AG sowie die Raiffeisen Bank International AG.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen hĂ€tten die Unsicherheit ĂŒber die Entwicklung der Wirtschaft und der FinanzmĂ€rkte erhöht. Die Risiken fĂŒr den Finanzsektor seien gestiegen.

"Die derzeitige Situation verlangt von den Banken und der Bankenaufsicht extreme Vorsicht", erklĂ€rte die EZB. Die Börsen hĂ€tten sich nach einem starken KursrĂŒckgang im ersten Halbjahr zwar wieder etwas erholt. Sie blieben aber anfĂ€llig fĂŒr weitere Kurskorrekturen. Die hohe Unsicherheit könne zu verstĂ€rkten Marktturbulenzen fĂŒhren. Dies könne die Bilanzen der Banken belasten oder zu geringeren ErtrĂ€gen aus börsenbezogenen GeschĂ€ften fĂŒhren.

In den kommenden Monaten wollen die Aufseher unter anderem verstÀrkt an Institute herantreten, deren Finanzierungsstrukturen anfÀllig sind oder deren LiquiditÀtsmanagement Schwachstellen aufweist.

Dabei wollen die Kontrolleure auch schauen, welche Strategien die Banken fĂŒr ihre Finanzierung haben, wenn die sehr lukrativen langfristigen Kreditspritzen der EZB - in der Fachwelt TLTRO genannt - kĂŒnftig auslaufen werden. Im Blick haben die Aufseher auch die Gefahr von Cyberattacken.

Zwar habe es bisher keinen massiven Anstieg der Hackerangriffe auf den europĂ€ischen Bankensektor gegeben nach den Sanktionen gegen Russland in Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Dennoch mĂŒssten die Aufsicht und Banken hierzu extrem wachsam bleiben.