Die visionären Projekte von Hannes Jagerhofer

Aus dem alten checkrobin wurde eine Versandplattform für kleine und mittlere Händler, „die den Versand erleichtert und günstigere Preise bei den Logistikern ermöglicht“, in Deutschland sind rund 1.000 Händler an Bord. Seit sechs Wochen ist Jagerhofer mit dem neuen checkrobin in Österreich präsent, der Anfang sei vielversprechend.

20 Programmierer arbeiten in Klagenfurt an innovativen Lösungen. Als Investoren holte Jagerhofer eine Reihe von Top-Unternehmern an Bord. Beispielsweise Dietrich Mateschitz (Red Bull ist auch Beachvolleyball-Sponsor), Herbert Koch (Ex-Leiner), Immobilien-Krösus René Benko oder der ehemalige Werbeguru Hans Schmid.

Schwimmendes Konferenzzentrum

Vier Jahre lang hat Jagerhofer mit seinem Unternehmen ACTS an dem Projekt gearbeitet. Im Oktober 2022 soll das „Floating Conference Center“ vom Stapel laufen. Ein Hightech-Schiff mit vier Elektromotoren, das auf 800 Quadratmetern Platz für bis zu 220 Gäste bietet.

Der Konferenz-Tourismus werde derzeit neu definiert, „die Menschen brauchen Erlebnisse. Sie müssen den Kopf freibekommen“, sagt Jagerhofer. Das funktioniere nicht im Konferenzsaal eines Hotels, dafür brauche es spektakuläre Natur. So habe Nokia nur für Tagungen eine ganze Insel gekauft.