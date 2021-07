Neuer ÖBAG-Chef: Wie Top-Favorit Wolfgang Hesoun diskreditiert wird

Als Top-Favorit wird nach wie vor Wolfgang Hesoun gehandelt, Chef von Siemens Österreich. Der 61-jährige Top-Manager gilt als SP-nahe, kann aber mit allen politischen Parteien gut, ist ein hervorragender Netzwerker bis hin zu ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und in Wirtschaftskreisen sowie bei den Sozialpartnern hoch angesehen. Für Kurz und den formal zuständigen Finanzminister Gernot Blümel hätte die Bestellung von Hesoun außerdem den Charme, dass sie nach dem Wirbel um Schmid keinen eigenen Parteigänger an die ÖBAG-Spitze setzen würden.

Ein perfekter Chef für die Staatsholding, würde man meinen. Weil es an Hesouns Performance nichts auszusetzen gibt, wird im Intrigenstadl mit einem reichlich seltsamen Argument gearbeitet, um ihn doch noch zu degradieren. Sein Englisch sei zu schlecht für den ÖBAG-Job, wird in ÖVP- und in Aufsichtsrats-Kreisen kolportiert.

Seit fast elf Jahren managt Hesoun erfolgreich Siemens Österreich, ist verantwortlich für 8800 Mitarbeiter und 2,6 Milliarden Euro Umsatz. Siemens Österreich ist im Konzern zuständig für Zentral- und Osteuropa, insgesamt 21 Länder. Zuvor stand Hesoun an der Spitze des börsenotierten Baukonzerns Porr. Bisher jedenfalls war kein Vorstand der Staatsholding derart breit international aufgestellt.

Dolmetscher oder Industriemanager?

Aber vielleicht will man einen Dolmetscher und keinen g’standenen Industriemanager. Der es für den ÖBAG-Job bei der Gage auch noch billiger geben würde. Mit Siemens-Dimensionen kann die Republik nicht mithalten. Sieht jedenfalls ganz so aus, als ob Hesoun gezielt verhindert werden solle.