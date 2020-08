Zurück in Kärnten: Die großen Pläne von Mr. Beachvolleyball Hannes Jagerhofer

In Klagenfurt entsteht gerade sein neuer Firmensitz, wo der Unternehmer einen Ort der Begegnung plant. "Im Winter will ich auf dem Grundstück einen permanenten Eislaufplatz für Kinder in Betrieb nehmen, abends soll er für Firmen oder Semi-Profimannschaften mietbar sein." In der stillsten Zeit des Jahres könnte er sich auch einen Weihnachtsmarkt vorstellen.

Und auch zu Hause hat er angestückelt. "Seit Corona hab ich auch einen Hühnerstall. Die Hühner habe ich im Alter von zwanzig Wochen geholt, sechs Wochen später haben sie begonnen, Eier zu legen", erzählt Jagerhofer ganz begeistert von seinem neuen Hobby.

Sechs Exemplare der gefiederten Tiere hat er mittlerweile und die wollen auch speziell geschützt werden. "Ich habe das Hühnergehege auch gegen Habicht-Angriffe gesichert, damit er mir keine Hühner klaut."

Geht der Unternehmer nun also unter die Landwirte? "Nein, aber ein Mangalitza-Schwein, das wär's noch. Ein Bekannter von mir hat ein Schwein bekommen, zu seinem 60er. Er liebt es, das gibt er nicht mehr her. Das ist super."