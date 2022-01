Die neue Disney-Königin

Laut Angaben in ihrem LinkedIn-Profil hat die neue Disney-Aufsichtsratsspitze Arnold an der Universität von Pennsylvania (Bachelor in Psychologie) und der Universität Pittsburgh (Master in Business Administration) studiert.

In ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzende wird Arnold eng mit Robert „Bob“ Chapek zusammenarbeiten, der seit dem Vorjahr Vorstandschef des Unternehmens ist. „In meiner neuen Rolle freue ich mich darauf, weiterhin die langfristigen Interessen der Disney-Aktionäre zu vertreten und eng mit CEO Bob Chapek zusammenzuarbeiten“, so Arnold in einer Mitteilung.

Geschäftszahlen

Der Unterhaltungsriese hat das jüngste Geschäftsquartal schlechter beendet als erwartet. Vor allem in dem für den Konzern wichtigen Streaming-Geschäft. Bis Anfang Oktober wurden im Quartal zwar 18,5 Milliarden Dollar (rund 16,1 Milliarden Euro) an Erlösen eingenommen, um 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber: Expertinnen und Experten hatten mit höheren Erlösen gerechnet. Der Quartalsgewinn lag bei 159 Millionen Dollar.