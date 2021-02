Disney+ baut Programm aus – und wird teurer

Neue deutschsprachige Serien bei Disney+

Neben Originals wird Star außerdem zahlreiche Produktionen aus verschiedenen Tochterunternehmen von Disney führen. Darunter Serien wie "American Dad", "Simpsons", "How I Met Your Mother", "Grey's Anatomy", "The Walking Dead" und "Atlanta". Zum Filmangebot gehören u. a. "Independence Day", "Deadpool", "Pretty Woman" und "The Grand Budapest Hotel".

Die "General-Entertainment-Welt" (Disneys Eigendefinition von "Star") ist der Startschuss für europäische Produktionen des Streaminganbieters. Gleich wie Netflix wird Disney künftig vor Ort produzieren. Österreichischer Content ist nicht dabei, aber zwei deutsche Serien gehen an den Start: "Sam - Ein Sachse" erzählt etwa die Geschichte des ersten schwarzen Polizisten in dem von Neonazi-Kriminalität gebeutelten deutschen Bundesland (produziert von "Deutschland 83"-Macher Jörg Winger und vom Österreicher Tyron Ricketts). Und die Dramedy "Sultan City" spielt im Berliner Unterweltmilieu, in die eine nur scheinbar gut integrierte Familie rutscht, als das Familienoberhaupt verschwindet. Bis 2024 will Disney+ 50 Produktionen in Europa umsetzen.