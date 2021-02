Schauspieler Ricketts: "Es gibt nicht nur den schwarzen Drogendealer"

Leben

Der Schauspieler, Musiker und Produzent ist Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners und wurde 1973 im steirischen Weiz geboren. Ende 2012 ging Ricketts aufgrund von Drehbuchangebote in die USA und arbeitete gemeinsam mit Harry Belafonte an Diversity-Projekten. Seit 2017 lebt er in Berlin.

Karriere

Er begann seine Schauspielerkarriere mit "Bunte Hunde" (1995). Es folgten u.a. eine Hauptrolle in "Kanak Attack" (2000) und weitere Rollen in Filmen wie "Knockin’ on Heaven’s Door" (2004). Von 2006 bis 2009 gehörte er zum Ermittlerteam der ZDF-Serie "SOKO Leipzig". 2015 war Ricketts in der ORF/ARD-Produktion "Kleine große Stimme" um einen Wiener Sängerknaben zu sehen.

Von 1996 bis 2000 moderierte er das Hip-Hop-Magazin "Word Cup" beim Musiksender Viva. Während dieser Zeit war Ricketts an diversen Musikprojekten, wie der Band Mellowbag, beteiligt.

Diversität

Schon vor seiner aktuellen Tätigkeit mit Panthertainment unterstützte Ricketts Anti-Rassismus-Initiativen wie "Brothers Keepers" oder "Afro-deutsch". Zu Letzterem steuerte er den gleichnamigen Song bei, in dem er sich darüber beklagt, oft nur den „Klischee-Schwarzen“ zu spielen: "Den Eddy-Murphy-Imitierer, mim' den Drogendealer, ich spiel den Basketball- und Footballspieler.

Panthertainment

Ricketts Produktionsfirma produziert Film- und Serien-Content mit Fokus auf Geschichten von People of Colour für den globalen Markt. Panthertainment berät auch Unternehmen zum Thema Storytelling. Seit 2020 kooperiert Panthertainment mit Big Window, einer Subfirma der traditionsreichen Ufa. Bereits in Entwicklung befindet sich der Dokumentarfilm "Endlich Deutsch!", der Ricketts beim Versuch, einen deutschen Pass zu bekommen, begleitet. Das Serienformat "Ein Sachse" soll die wahre Geschichte des ersten schwarzen Polizisten in Ost-Deutschland erzählen (Drehbuch: Christoph Silber). In Entwicklung ist auch der Spielfilm "Rip Tide", die Geschichte eines afro-deutschen Arztes, der nach einem Surfunfall von einem afrikanischen Flüchtlingsschiff aufgegriffen, von der spanischen Küstenwache für einen Flüchtling gehalten und schließlich auf dem Meer zurückgelassen wird.