"Black Lives Matter" 2020 einflussreichste Kraft im Kunstbetrieb

Mit der #MeToo-Bewegung - sie belegte im Vorjahr Platz 4 des Rankings - dem afroamerikanischen Philosophen Fred Moten und dem afroamerikanischen Künstler Arthur Jafa sind weitere schwarze Künstler und Denker in der Power-Liste geführt. Erst auf Platz 7 steht mit Glenn Lowry, Direktor des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA), ein Vertreter des klassischen Kunst-Establishments. Abgeschlagen folgen die Mega-Galeristen Larry Gagosian (29), David Zwirner (30) und Hauser & Wirth (31) - Zwirner rutschte gar von Platz 5, den er im Vorjahr noch belegte, ab.

Thaddaeus Ropac, lange der einzige Österreicher in der Wertung, ist in den gegenwärtigen "Power 100 nicht mehr zu finden. Dafür hat es das Leitungsteam der Kunsthalle Wien in die Wertung geschafft: Die Gruppe "What, How and For Whom", die nach engagierter Arbeit in Zagreb 2019 die städtische Kunstinstitution übernahm, findet sich in der Wertung auf Platz 82.