Neustart in der Kunsthalle Wien: Aufg’weckt ist

Der richtet sich gegen die westliche Selbstverliebtheit und Gegenwartsverlorenheit, gegen die männliche Heroenhaftigkeit, die Verkaufskunst. Und gegen die schal gewordene gesellschaftliche Grundübereinkunft, dass der Kapitalismus irgendwann nach 1989 so etwas wie einen historischen Sieg errungen hat. Die Kunst schrumpft hier nicht nur die Kapitalisten; sie sägt und hackt an allerlei Selbstüberhöhungen herum, in denen wir es uns bequem eingerichtet haben.

Und denen es, ohne dass wir so recht zur entsprechenden Diagnose bereit wären, zuletzt ohnehin schon nicht sehr gut ging.