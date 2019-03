Kollektiv "WHW" übernimmt die Leitung der Kunsthalle Wien

Nach der Documenta bekommt auch die Kunsthalle Wien ein Kollektiv als Chef: Das Frauenteam WHW aus Zagreb wird die Institution leiten. Das Team - die Buchstaben stehen für "What, How and for Whom" (Was, wie, für wen) folgt auf Nicolaus Schafhausen, der seine Funktion mit Ende März vorzeitig zurücklegt - aufgrund des politischen Klimas in Österreich, wie er erklärt hatte. Eigentlich wäre sein Vertrag noch bis 2022 gelaufen.