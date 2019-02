documenta 15 wird vom Team ruangrupa kuratiert

Die documenta 15 wird ein Teamwork: Das Künstler-Kollektiv ruangrupa aus dem indonesischen Jakarta wird die kommende weltberühmte Kunstschau im Jahr 2022 kuratieren. Dies gaben die Verantwortlichen der weltweit wichtigsten Schau für zeitgenössische Kunst am Freitag in Kassel bekannt.

Ruangrupa, das aus einem festen Kern aus 10 Künstlern besteht, tritt damit die Nachfolge von Adam Szymczyk an, der die documenta 14 vor zwei Jahren künstlerisch verantwortete. Der Name der Gruppe kann aus dem Indonesischen mit „Raum der Kunst“, oder auch „Raum-Form“ übersetzt werden, wie es in der Aussendung der documenta hieß. Ruangrupa versteht sich als eine gemeinnützige Organisation, die sich der Vernetzung von Kreativen im Bereich der Kunstproduktion, des Ausstellens, aber auch der Ausbildung und des medialen Outputs verschrieben hat. Vor diesem Hintergrund betreibt das Kollektiv einen Kunstraum in South Jakarta, aber auch einen Radiosender und einen Shop. Mit kooperativen Ausstellungen war das Team, das sich 2000 formierte, bei zahlreichen Biennalen und Triennalen zu Gast. 2016 referierte das Mitglied Farid Rakun auch bei einer Tagung zum Thema "Globale Akademie" bei der Sommerakademie in Salzburg.