Restitution nach Afrika: „Nicht mehr möglich, nein zu sagen“

Von Alternativen – etwa Dauerleihgaben, zirkulierenden Ausstellungen oder Reproduktionen materieller und digitaler Art – hält die Forscherin nichts. „Wir legen viel Wert auf den Begriff Restitution“, erklärt sie. „Ob es zu einer Restitution kommt, ist eine andere Frage, aber das Wort beinhaltet die Auseinandersetzung mit dieser asymmetrischen Geschichte.“

Objekte in der Welt zirkulieren zu lassen, sei ohnehin das tägliche Geschäft der Museen, führt Savoy aus. „Doch wer kann entscheiden, was zirkuliert? Museumsdirektoren in Afrika sagen uns: So lange wir keine eigene Sammlung anzubieten haben, werden wir in diesen großen Flüssen von Kunstwerken nie ernst genommen werden. Ein sehr berühmtes Beispiel, wo wir sehen, wie es funktionieren kann, ist der Schatz des Tutanchamun. Kairo hat diesen großen Schatz und kann ihn zirkulieren lassen – die Ausstellung ist momentan in Paris ein Riesenerfolg. Aber die Entscheidungsgewalt hat Kairo und nicht Paris, und das ist ein ganz großer Unterschied.“

Die häufig vorgebrachte Befürchtung, wonach Europas Museen im Fall einer umfangreichen Aufarbeitung von kolonialen Beständen leergeräumt wären, nennt Savoy „reine Angstmache“: „Es geht nicht darum, Zehntausende Objekte en masse zurückzugeben. Es geht um einzelne, symbolisch und psychologisch besonders wichtige Objekte.“