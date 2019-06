Das Erbe kann wiederkommen: Afrikas neue Museen

Das Museum in Kinshasa soll im September eröffnet werden. Im Afrika-Museum im belgischen Tervuren, das selbst erst vergangenen Dezember den Neustart in einer renovierten, „dekolonisierten“ Form feierte, sind noch keine formellen Restitutionsansuchen eingegangen, heißt es auf Anfrage. Doch der Aufarbeitungsprozess zwischen einstigen Kolonien und Ex-Kolonialmächten steht erst am Anfang.

Im Februar klopfte die Regierung des nigerianischen Bundesstaates Lagos beim British Museum an, um die Rückgabe des so genannten „Lander Stools“ zu verlangen: Die Holzskulptur, die der britische Eroberer Richard Lander 1830 aus der Region mitnahm, sei Zeugnis des ersten Kontakts zwischen den Briten und der regionalen Yoruba-Kultur, hieß es. Platz finden soll sie nun im so genannten „ John K. Randle Centre für Yoruba Culture and History“ in Lagos.„Es wird ein neuartiger Kulturraum, der die Gemeinschaft in einer Weise einbinden soll, wie es Museen nach westlichem Vorbild bisher nicht geschafft haben“, erklärt Seun Oduwole, Architekt des Komplexes, dem KURIER. So werde es in dem Bau, dessen Eröffnung für Mai 2020 geplant ist, viel Platz für Gemeinschaftsaktivitäten geben. Für die Ausstellungssäle zeichnet das Büro Appelbaum Associates verantwortlich, das u.a. auch die Räume des Weltmuseum Wien gestaltete.