„Die nachhaltigste Klimaanlage ist keine Klimaanlage“

Viel helfe zum Beispiel beschatten, idealerweise nicht durch einen geschlossenen Vorhang auf der Innenseite, sondern durch an der Gebäudeaußenseite angebrachte Jalousien, Markisen oder Rollläden. Für die Anschaffung gibt es in mehreren Bundesländern auch öffentliche Förderungen. Wer zur Miete wohnt, muss die Montage freilich mit dem Eigentümer absprechen. Auch das richtige Lüften spielt eine wichtige Rolle, also etwa Stoßlüften in den kühleren Morgenstunden.

Da die Sommer heißer werden und überhitzte Innenräume auch gesundheitliche Auswirkungen haben können, ist jedenfalls mit einem weiteren Anstieg der Raumkühlung zu rechnen. Der Stromverbrauch im Sommer steigt also an, an einzelnen Tagen übersteigen die Lastspitzen auch in Österreich bereits die im Winter.