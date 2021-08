Abkühlung gefällig? Wiener Startup präsentiert innovative Kühlung

Im Sommer kühl, im Winter warm

Ähnlich einer Fußbodenheizung funktionier die Deckenkühlung eben durch kalte Wasserrohre (im Winter lässt sich damit also auch heizen). Das Besondere an den Kühlpaneelen ist die patentierte Bauteilatmung, die mit einer speziellen Porenstruktur das beim Kühlen entstehende Tauwasser puffern kann. So wird die Luftfeuchtigkeit im Raum sanft reguliert. Die von Wiener Ingenieuren entwickelten Bauteile überwinden damit das bisher existierende Leistungsproblem von Flächenkühlungen und sorgen für Raumkomfort ohne Zugluft in Gebäuden jeden Baujahres und in jeder klimatischen Lage. Auch die Klimabilanz spricht für diese Art der Kühlung: Mit einem Einsparungspotenzial von rund 25 Prozent an Energie gegenüber luftgekühlten Systemen stellt sie eine Schlüsseltechnologie für klimafitte Gebäude dar. Die aktivierten Platten sind mit allen gängigen Trockenbausystemen kompatibel, können in Decken oder Wänden eingebaut oder als hochwertige Kühlpaneele in Sichtbeton-Optik an die Inneneinrichtung angepasst werden. Zusätzlich ist es auch möglich, die Paneele direkt auf der Baustelle in die vorbereitete Schalung der zu betonierenden Rohdecke einzulegen. So wird das Kühlsystem kostengünstig und zeiteffizient direkt in den Rohbau integriert. Das würde nicht nur der Mona Lisa gefallen, sondern unserem Planeten bestimmt auch.

Weitere Infos: https://abaton.studio/