Die Liste der meistbesuchten Länder führt seit Jahrzehnten Frankreich an, Spanien ist seinem Nachbarland aber auf den Fersen. Doch welche Länder sind noch in den Top 20? Der Countdown:

Auf Platz 20 befindet sich Indien - dort wurden 20,6 Millionen internationale Ankünfte registriert. Die Niederlande zählten 21,3 Millionen Besucherinnen und Besucher. Platz 18 geht dieser Statistik zufolge an Hongkong in China, das hier noch eigenständig geführt wird. Die Plätze 17 und 16: Malaysia und Portugal .

Österreich nur knapp hinter Griechenland

Österreich zählte im vergangenen Jahr 32,2 Millionen Ankünfte (plus 4,2 Prozent im Vergleich zum Jahr davor) und steht auf Position 13. Platz zwölf geht an Thailand (35,5 Millionen; plus 26,3 Prozent), Rang elf an Griechenland (36 Millionen; plus 9,8 Prozent).

Es folgen die Top Ten, wobei UN Tourism betont: "Tatsächlich haben weder China noch Großbritannien Daten zu internationalen Touristenankünften für 2024 veröffentlicht." Man warte darauf, dass die beiden Länder diese Infos in den kommenden Wochen veröffentlichen. Ihre vorläufige Platzierung im Ranking - Platz acht und sieben - basiere auf Schätzungen.