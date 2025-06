Urlaub dient vermehrt auch dem Beruflichen

Die globale Tourismusbranche wird sich einer Studie zufolge trotz der Konjunkturflaute in den kommenden Jahren weltweit zu einem großen Wachstumsmarkt entwickeln. Bis 2040 könnte sich das jährliche Umsatzvolumen von Freizeit- und Urlaubsreisen auf 15 Billionen Dollar verdreifachen. Das geht aus einer Analyse der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervor. Dafür wurden je 400 bis 500 Reisende in elf Ländern befragt.

Auch das Planen und Buchen von Urlaub dürfte sich ändern. Neben den sozialen Medien, die das Reiseverhalten der jungen Zielgruppe maßgeblich beeinflussen, gewinnen der Umfrage zufolge nun auch von künstlicher Intelligenz gestützte Assistenten rasant an Bedeutung – „während klassische Online-Suchmaschinen und stationäre Reisebüros deutlich an Relevanz einbüßen“.

In vielen Schwellenländern planen über 70 Prozent der Befragten, ihre Geschäftsreisen um private Aufenthalte zu verlängern. Derzeit sind es bisher nur rund 30 Prozent.

Aus Sicht von Christina Mühlenbein, BCG-Expertin für Reise und Touristik, sind neben einer klaren digitalen Präsenz vor allem modulare Angebote und „hyperpersonalisierte Services“ gefragt. Besonders die etablierten Akteure am Reisemarkt müssten umdenken, „um nicht von neuen, digitalgetriebenen Anbietern überholt zu werden“. Der Tourismus dürfte der Studie zufolge auch davon profitieren, dass Reisen immer mehr zum neuen Statussymbol werden. „Gerade junge Zielgruppen geben ihr Geld mittlerweile eher für bleibende Erinnerungen als für Besitz aus.“

Neben der Forderung nach individuellen Angeboten rücken dabei besonders Wellness, Spiritualität und kulinarische Erfahrungen immer stärker in den Mittelpunkt. Gerade in vielen asiatischen Ländern sei etwa der sogenannte „Food Tourism“ bereits ein Hauptgrund für Reisen. Auch in westlichen Märkten wachse der Einfluss kulinarischer Erlebnisse auf die Reiseentscheidung.