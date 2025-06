Massentourismus: Spanier demonstrieren erneut mit Wasserpistolen

Die Mieten für Wohnungen steigen, getrieben von den Angeboten an Unterkünften für Touristen über Plattformen wie Airbnb. Zahlreiche Einheimische kehren deshalb Barcelona den Rücken, weil das Wohnen für sie nicht mehr leistbar ist. Der Staat scheint das Problem nach wie vor nicht in den Griff zu bekommen, denn auch in diesem Jahr gehen die Menschen aus demselben Grund auf die Straßen.

8.000 Demonstranten auf Mallorca

Doch nicht nur in Barcelona scheint es zu brodeln: Auch in Portugal und Italien will man sich den horrenden Immobilienpreisen stellen, die die Einwohner aus ihren Städten verdrängen. Ibiza, Málaga, San Sebastián und Granada waren Brennpunkte der Proteste, ebenso wie Neapel, Palermo, Mailand und Venedig in Italien, berichtet Der Spiegel.

Auch in der portugiesischen Hauptstadt gingen die Menschen auf die Straßen. Während in Barcelona 600 Menschen protestierten (mit Wasserpistolen und Rauchtöpfen), waren es auf Mallorca bereits 8.000, die mit Wasserpistolen gegen die Touristen vorgingen. Sie alle haben eine gemeinsame Forderung: eine begrenzte Zahl an Touristen sowie das Ende der touristischen Vermietung.