Massentourismus: Diese europäischen Städte sollte man lieber meiden

In der dalmatinischen Stadt Dubrovnik kommen 27 Touristen auf einen Einwohner. Aus einem ruhigen Küstenort wurde ein Touristenmagnet mit verstopften Straßen. Verstärkt wurde das Problem noch durch den „Game of Thrones“-Effekt: Dubrovnik diente teilweise als Drehort für die Kultserie. Wer die Stadt trotzdem besuchen möchte, sollte das eher in der Nebensaison tun.

Venedig versucht, mit Eintrittsgebühren die Touristenmassen unter Kontrolle zu bringen und in Spanien protestiert die einheimische Bevölkerung immer wieder gegen den Massentourismus. Aber auch Dubrovnik, Amsterdam oder Florenz kämpfen mit den Millionen Urlaubern, die jedes Jahr in die Städte strömen.

Auch Venedig leidet seit Jahren unter seiner Popularität - und lässt immer wieder auch mit Maßnahmen gegen das Zuviel an Tourismus aufhorchen: Ab 2025 sollen Eintrittsgebühren bis zu 10 Euro fällig werden. Außerdem werden in der Lagunenstadt von Fremdenführern begleitete Touristengruppen mit mehr als 25 Personen verboten. Um die "Ruhe der Einwohner zu schützen" gibt es für Fremdenführer auch ein Verbot von Lautsprechern. Die Beschränkungen gelten im Stadtzentrum und auf den Inseln Murano, Burano und Torcello.

5. Florenz, Italien

Der fünfte Platz geht an die italienische Stadt Florenz in der Region Toskana. Hier treffen 13 Touristen auf einen Einwohner, die Schönheit der Stadt fällt dem Insta-Tourismus zum Opfer. Florenz hat bereits 2023 eine Kurtaxe von bis zu 8 Euro pro Nacht eingeführt. Die Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, will das Problem Massentourismus in Angriff nehmen und plant ein Treffen mit den Bürgermeistern jener europäischen Städte, die besonders stark von Overtourism betroffen sind.