Florenz plant Bürgermeister-Treffen gegen Massentourismus

Die neugewählte Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, will das Thema Massentourismus in Angriff nehmen. So plant sie ein Treffen von Bürgermeistern der europäischen Städte, die am stärksten von dem Problem betroffen sind. Dabei soll auch das Thema Regelung von Kurzzeit-Vermietungen in Angriff genommen werden, kündigte die neue sozialdemokratische Bürgermeisterin der mittelitalienischen Großstadt im Interview mit der Tageszeitung "La Repubblica" am Mittwoch an.

"Man muss den Bürgermeistern die Mittel geben, um Kurzzeit-Vermietungen zu regeln. Die Regierung in Rom ist in Sachen Overtourism passiv", kritisierte Funaro. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Gemeinde Florenz.