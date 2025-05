"Selfie-Tourismus": Mallorca hat die Nase voll von Influencern

Türkisfarbenes Wasser, umgeben von steil ins Meer ragenden Klippen, bewachsen mit Pinien und Kiefern: Die Bucht Caló des Moro im Südosten Mallorcas zählt wahrlich zu den schönsten der Baleareninsel. Was sie bei Einheimischen lange Zeit besonders beliebt machte: Ihre Abgeschiedenheit schützte sie vor dem Massentourismus der Insel. Der kleine, idyllische Ort galt als richtiger Geheimtipp.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Nachdem Influencer ihre Follower zuletzt vermehrt dazu aufgefordert hatten, der Bucht einen Besuch abzustatten, wird diese förmlich überrannt. Laut Behördenangaben drängen täglich 4.000 Besucher an den Mini-Strandabschnitt, an dem eigentlich keine 100 Personen Platz finden. In den Sommermonaten musste die Polizei die Zufahrtsstraße zur Bucht kontrollieren, um die Parksituation noch irgendwie unter Kontrolle zu halten.