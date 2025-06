Griechenland verlangt "Eintrittsgebühr" von Kreuzfahrttouristen

Venedig hat es vorgemacht: Ab Juli zieht nun auch Griechenland nach - wenn die riesigen Kreuzfahrtschiffe anlegen und dann Tausende Tagestouristen in die beliebten Urlaubsorte strömen, werden sie von nun an zahlen müssen.

Unabhängig von ihrem Abfahrtsort müssen die Urlaubsgäste der großen Schiffe dann fünf Euro pro Person an die jeweilige Gemeinde zahlen. Auf den extrem beliebten Urlaubsinseln Mykonos und Santorin werden sogar 20 Euro fällig. Hier ankern an einigen Tagen bis zu sechs Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig. Oft strömen so bis zu 10.000 Menschen in einem Schwung auf die Insel.