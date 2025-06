Auf Bewertungsplattformen und in den sozialen Medien lassen zahlreiche Urlauber ihrem Frust darüber freien Lauf und schimpfen über horrende Kosten. Viele seien durch günstige Preise angelockt worden – vor Ort allerdings zeigt sich ein anderes Bild. So berichtet etwa das kroatische Fernsehen HRT über eine Touristin aus Spanien, die ihre Unterkunft vor ihrer Ankunft bereits bezahlt hatte. Doch in Kroatien angekommen, erlebte die Frau Kosten, mit denen sie nicht gerechnet hatte.

Hohe Preise in Kroatien: Politik lenkt ein

Kroatische Medien spekulieren, dass die Gastronomie davon ausgegangen sei, dass Touristen nicht auf kleine Genüsse verzichten würden - und hätten deshalb die Preise angehoben. So kostet ein Kaffee mit Milch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb in einem 5-Sterne-Hotel etwa 3,50 Euro, während man in der Küstenstadt Opatija das Doppelte für den Kaffee in einem Hotel der gleichen Kategorie zahlen muss.

Dass die Preise für Restaurants und Hotels gestiegen sind, bestätigt auch das kroatische Statistikamt (DZS): Demnach sollen die Preise zwischen 2015 und 2024 um 70 Prozent gestiegen sein. Nun ruft die Regierung die Tourismusbranche dazu auf, dem Trend der Preiserhöhungen nicht nachzugeben. "Ich appelliere an die Vernunft, damit uns aufgrund einiger Übertreibungen in diesem Sektor nicht die Gäste ausbleiben", so Wirtschaftsminister Ante Šušnjar. Der kroatische Politiker weist damit auf stagnierende Übernachtungszahlen und einen Rückgang der Touristenausgaben hin.