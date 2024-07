Kroatien-Urlauber müssen ab heute tiefer in die Tasche greifen

Kroatien: 40 % des gesamten jährlichen Verkehrsaufkommens wird in Sommermonaten abgewickelt

Die saisonalen Mautpreise wurden laut HAC im Jahr 2017 eingeführt. In den letzten vier Jahren (während und nach der Coronakrise) wurden sie jedoch nicht angewendet, als eine der Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger und Bürger sowie der Wirtschaft während der Tourismussaison, hieß es.

Das Model der saisonalen Mautpreise sei eine der Maßnahmen zur finanziellen Umstrukturierung von Unternehmen im Straßensektor, so die HAC. In dem Urlaubsland Kroatien werden rund 40 Prozent des gesamten jährlichen Verkehrsaufkommens in den Sommermonaten abgewickelt, auf einigen Autobahnen steigt die Zahl der Fahrzeuge im Sommer bis zum Dreifachen im Vergleich zum Rest des Jahres an.