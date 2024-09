Neue Steuer: Wird der nächste Kroatien-Urlaub teurer?

Im kommenden Jahr könnte der Urlaub in dem bei Österreicherinnen und Österreichern beliebten Land an der Adriaküste noch teurer werden . Schuld daran könnte die geplante Grundsteuer werden.

Zu starker Fokus auf Kurzzeitvermietungen

Wie kroatische Medien berichten, soll diese zwischen 60 Cent und 8 Euro pro Quadratmeter betragen. "Wenn lokale Selbstverwaltungseinheiten der Meinung sind, dass ein bestimmtes, attraktiveres Gebiet stärker besteuert werden sollte, werden sie dort eine höhere Steuer erheben. Und wenn die Immobilien einen geringeren Wert haben und weit entfernt von attraktiven Standorten liegen, können die Gemeinden eine niedrigere Steuer vorschreiben", erklärte der kroatische Finanzminister Marko Primorac im Gespräch mit dem TV-Sender RTL die Planungen der Regierung. Die Gemeinden müssten die Steuer bis Ende Februar 2025 festsetzen, heißt es.

Mit der neuen Steuer wolle man vor allem Kurzurlauberinnen und -urlauber, die sich in Privatwohnungen einmieten, zur Kasse bitten. "Aufgrund der geringen Besteuerung von Immobilien und Mieteinnahmen haben wir leider das Problem, dass sich viele Vermieterinnen und Vermieter auf Kurzzeitvermietungen konzentrieren", sagte Primorac. Die Struktur der Wirtschaft habe sich verändert, so der Minister. "Statt in junge und innovative Unternehmen, neue Technologien und Modernisierung zu investieren, wird in die Vermietung von Wohnungen investiert."