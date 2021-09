Die Hintergründe zur Razzia bei Hygiene Austria

Bei den Leiharbeitsfirmen geht es unter anderem um den Verdacht, dass man Sozialversicherungsbeiträge nicht bzw. falsch abgeführt habe. Die Leute waren teilweise geringfügig beschäftigt, haben aber tatsächlich in 12-Stunden-Schichten gearbeitet.

Der Geschäftsführer einer von der Razzia betroffenen Leiharbeitsfirma sagte dem KURIER am Donnerstag, dass man den Behörden Arbeitsaufzeichnungen übergeben habe: „Unsere Mitarbeiter waren alle angemeldet.“ Neben den Beamten der WKStA waren auch Mitarbeiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, des Bundeskriminalamts, der Finanzpolizei und der österreichischen Zollfahndung bei der Razzia dabei. Letztere ermittelt „in einem Amtshilfe-Verfahren für den deutschen Zoll“. Der Verdacht: Masken aus China sollen über eine Zwischenfirma, die zum Firmenkonglomerat von Palmers gehört, in die EU importiert worden sein. Der deutsche Zoll vermutet, dass bei den Rechnungen womöglich getrickst und zu wenig Zoll bezahlt worden sei. „Wer hat wem was um welchen Preis fakturiert, das ist die Kernfrage“, sagt ein mit dem Fall vertrauter Insider.