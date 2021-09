Hygiene Austria - 100 Verfahren, 40 Zahlungsbefehle

Die Arbeiterkammer hat inzwischen 100 Verfahren gegen die Hygiene Austria, das zur Maskenproduktion in Österreich gegründete Joint Venture von Lenzing und Palmers, angestrengt. Eine Sachverhaltsdarstellung wirft dem Unternehmen, das nun ganz Palmers gehört, vor, dass es von Anfang an wissen musste, dass sich das Geschäft nicht rechnet. Inzwischen gibt es auch schon 40 vollstreckbare Zahlungsbefehle, sagt Arbeitsrechtsexperte Ludwig Dvorak im "Standard".

Subfirmen engagiert

Wobei sich die Hygiene Austria einer Reihe von Subfirmen bedient habe. Einer dieser Auftragsnehmer sei bereits insolvent, die AK fürchtet, dass weitere Firmen folgen könnten.

Die Sachverhaltsdarstellung an die WKStA will prüfen lassen, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Hygiene Austria rund um die ausbezahlten Löhne an Zeitarbeiter vorliegt. Denn der von der Hygiene Austria genannte Stundensatz von 20 Euro für Verpacker könne sich wirtschaftlich nicht rechnen, meint Dvorak. Die Frage sei, ob sich Hygiene Austria dessen bei der Auftragsvergabe an Subfirmen hätte bewusst sein müssen.