Deutschland schwächelt: Jetzt kommen zehn magere Jahre

Kriegt die deutsche Autoindustrie die Kurve? Das ist für viele österreichische Zulieferer eine existenzielle Frage.

Die deutschen Hersteller dürften ihre Marktanteile weitgehend halten, weil sie die qualitätsvolle Massenproduktion beherrschen. Allerdings ist die Wertschöpfung beim Elektromotor viel geringer als beim Verbrennungsmotor, darunter werden insbesondere Zulieferer leiden.

Wie kann die Klimawende funktionieren?

Wir brauchen einen Preis für CO 2 -Emissionen, nur dann wird mit der Umwelt vernünftig umgegangen. Allerdings sollte das marktwirtschaftlich organisiert werden. Die Klimazertifikate funktionieren sehr gut, sie sind für den Großteil des CO 2 -Rückgangs in der EU verantwortlich. Wären Wohnen und Verkehr einbezogen, würde auch in diesen Bereichen dort investiert, wo sich CO 2 am billigsten einsparen lässt. Deutschland hat sich aber einem kleinteiligen, dirigistischen Ansatz verschrieben. Politiker oder Beamte meinen, besser als die Unternehmen oder Bürger beurteilen zu können, wie sich CO 2 am besten einsparen lässt. Der 1899 in Wien geborene Ökonom Friedrich August von Hayek hat das als Anmaßung von Wissen bezeichnet. Das wird sehr teuer.

Woher rührt die Skepsis gegenüber Marktmechanismen?

Kleinteilige Symbolpolitik erweckt den Eindruck, „es wird was gemacht“. Außerdem nutzt das häufig einzelnen, gut organisierten Interessengruppen. In einem Land, wo Diskussionen moralisch aufgeheizt sind, fällt das vielen Wählern leider nicht auf.