Job-Kahlschlag in Deutschland hat auch Folgen für Österreich

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Aus der deutschen Industrie kommen fast im Wochentakt Hiobsbotschaften. Die Lage sei kritisch, hieß es vor Kurzem aus dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Rund 15.000 Arbeitsplätze würden pro Monat wegfallen. Am Dienstag wurde bekannt, dass auch BMW, als letzter großer deutscher Autohersteller nach VW, Audi, Porsche und Mercedes, Stellen streicht. 8.000 Arbeitsplätze sollen weltweit wegfallen. Rund die Hälfte davon dürfte auf den Standort Deutschland entfallen. Sie sollen die Verwaltung und Entwicklung betreffen. BMW in Österreich und das Werk in Steyr sind nicht betroffen, heißt es aus dem Unternehmen. Der Job-Kahlschlag in der deutschen Industrie wird aber auch hierzulande nicht ohne Folgen bleiben, sagen Ökonomen.

Eng verzahnt Die beiden Volkswirtschaften sind eng verzahnt. Für die Automobilindustrie gelte das besonders, denn viele Zulieferer seien direkt mit deutschen Herstellern verknüpft, sagt der Ökonom Michael Böheim vom WIFO. „Wenn die Hauptabnehmer redimensionieren, spüren das die Lieferanten. Dass es zu Rückholungen von ausgelagerten Dienstleistungen und Aufträgen kommen wird, ist klar.“ Böheim schätzt, dass als Folge der Stellenstreichungen in der deutschen Industrie in den nächsten Jahren rund 10.000 Arbeitsplätze in Österreich gefährdet sein könnten. „Es ist nicht zu verhindern, dass wir betroffen sein werden“, meint auch der Ökonom Jan Kluge vom industrienahen Thinktank Agenda Austria. Er sieht neben der Autoindustrie auch Folgen für den Maschinenbau und die Metallbranche. In anderen Bereichen, wie etwa der Chemie, sei die Verflechtung nicht so groß, meint WIFO-Ökonom Böheim.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Eric Krügl WIFO-Ökonom Michael Böheim.

Die Gründe für den Jobrückgang seien neben hausgemachten Fehlern der Hersteller, etwa dem späten Umstieg auf die Elektromobilität oder einer verfehlten Modellpolitik, auch industriepolitische Fehlentscheidungen, etwa Kehrtwendungen beim Verbrenner-Aus und die hohen Kosten am Standort. Letzteres gelte für Deutschland und Österreich. „Wir müssen uns überlegen, den Faktor Arbeit zu entlasten und die Energiekosten nachhaltig runterzubringen“, sagt Böheim. Er sehe nicht, dass die Politik das Ruder herumreißen könne oder wolle, meint Agenda-Austria-Ökonom Kluge. Warten auf Wachstum Können die verloren gegangenen Industriejobs in anderen Bereichen aufgefangen werden? Böheim geht davon aus, dass der Dienstleistungssektor in Zukunft stärker wachsen wird und den Wegfall der Arbeitsplätze ausgleichen kann.