Deutsche Industrie verliert 15.000 Arbeitsplätze - pro Monat

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Die deutsche Industrie verliert jeden Monat rund 15.000 Arbeitsplätze, teilt ihr Bundesverband mit. „Die Lage der Industrie ist kritisch“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, der Deutschen Presse-Agentur. Die schleichende Deindustrialisierung könne jedoch gestoppt werden. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, haben wir wieder alle Chancen. Innovation steht bei vielen Unternehmen längst ganz oben auf der Agenda.“

Die Industrie habe sich immer gewandelt und stehe nun mit KI vor einer neuen industriellen Revolution. „Gerade in der industriellen Produktion haben wir alle Chancen“, betonte Gönner. „Dort entstehen Daten, Prozesse und Anwendungskompetenz, die große Tech-Konzerne nicht haben - und genau deshalb wollen sie Zugang dazu.“ Rahmenbedingungen seien entscheidend Entscheidend seien Rahmenbedingungen, die Investitionen in die Transformation ermöglichen. „Deutschland hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren“, sagte die frühere CDU-Politikerin. Bei jeder politischen Entscheidung in Deutschland und Europa müsse man deshalb fragen: „Zahlt sie auf Wettbewerbsfähigkeit ein? Hilft sie Unternehmen, wieder wettbewerbsfähiger zu werden?“