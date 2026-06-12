Künstliche Intelligenz (KI) wird sich laut der deutschen Arbeitsministerin Bärbel Bas in der Wirtschaft schnell durchsetzen.

"Bis 2030 gehen wir davon aus, dass in Deutschland kein Job mehr ohne KI-Bezug sein wird", sagte die SPD-Co-Chefin in Berlin beim Tag des Familienunternehmens.

Deutschland habe dabei gute Voraussetzungen mit seiner Forschung und Entwicklung sowie einer starken industriellen Basis. KI sei eine große Chance, um zu mehr Produktivität und neuen Ideen zu kommen.