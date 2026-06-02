Autozulieferer in der Krise: "Vier Millionen Autos werden nicht gebaut"

Die Lage in Österreichs Automotive-Zulieferindustrie ist angespannt. Mangelnde Planbarkeit, rückläufige Abrufe und geopolitische Unsicherheiten setzen der Branche massiv zu. „Bei allen ist es momentan schwierig. Die Planungssicherheit ist nicht gegeben, man kämpft um jeden Auftrag“, fasst Clemens Zinkl von der ARGE Automotive Zulieferindustrie in der WKO die Situation zusammen. Die rund 900 Betriebe der Branche, die zusammen knapp 28 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften, stehen unter enormem Druck. Das Kernproblem liegt in der schwächelnden europäischen Automobilproduktion. „Es fehlen uns im Jahr knapp vier Millionen Autos, die in Europa nicht gebaut werden“, rechnet Zinkl vor. Die Folge: Die Abrufe der Hersteller liegen deutlich unter Plan.

Bittere Schließungen Die Pleiten und Werksschließungen sprechen eine deutliche Sprache: Anfang Jänner 2026 schlitterte der steirische Zulieferer Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH., der Leder für Automobile herstellt, in die Insolvenz. Insgesamt sind 365 Mitarbeiter betroffen, die Schulden wurden mit 32 Millionen Euro beziffert. Mitte Jänner 2026 schlitterte der niederösterreichische Autozulieferer Eitek, der Komplettinnenausstattungssystemen an die Autobauer liefert, in die Pleite. 442 Mitarbeiter sind betroffen, die angemeldeten Forderungen: 24,1 Millionen Euro.

Großer Stellenabbau Der Autozulieferer Nemak schließt sein Werk in Herzogenburg bis zum Ende des ersten Quartals 2027, 330 Jobs werden gestrichen. Nemak fertigt Aluminiumkomponenten für die Autoindustrie. Das Werk in Herzogenburg hatte die Firma erst vor wenigen Monaten vom Schweizer Industrieunternehmen Georg Fischer übernommen. Der Automobilzulieferer ZKW wird bis Ende 2027 in Niederösterreich 600 Stellen abbauen. Betroffen ist der Standort in Wieselburg, wo rund 570 Arbeitsplätze wegfallen werden. Weitere 30 Arbeitsplätze bei ZKW in Wiener Neustadt sind ebenfalls betroffen.