Bittere Pleite eines bekannten Burg-Restaurants

„Es ist eine Verbindung aus regionaler und mediterraner Küche, um die wir uns bemühen, welche dann noch eine Verknüpfung mit unserer Buchenholzofen-Pizza eingeht. Das harmonische Zusammenspiel dieser einzigartigen Beziehung ist unser tägliches Bestreben. Da Genuss nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch etwas für die Augen ist, liegt uns die harmonische Verbindung der Räumlichkeiten genauso nah. So entsteht der Eindruck, man befindet sich in einer italienischen Pizzeria mit einem offenen Pizzaholzofen inmitten der alten Gemäuer einer Burg, die früher ein wichtiger Bestandteil zur Verteidigung der Stadt Hall war“, heißt es auf der Homepage. „Auch die Moderne hat in den Gemäuern dezent ihren Platz gefunden und sorgt somit für ein authentisches und harmonisches Ambiente. Nicht zuletzt ist es auch ein Genuss für die Nase, denn ein Hauch vom brennenden Buchenholz liegt in der Luft und vermittelt so die Gemütlichkeit, von der wir uns wünschen, dass sie jeder spüren kann. Das Streben nach Harmonie und Zufriedenheit ist auch das Leitbild unserer Mitarbeiter: Aufmerksam aber zurückhaltend, Distanz wahrend aber mit ganz viel Herz.“

Und weiter heißt es: „Und so wurden die bösen Geister, die der „Geisterburg“ in ihrer Geschichte nachgesagt werden, vertrieben und durch viele gute ersetzt, welche als eingespieltes Team agieren, sodass bei all Ihren Genüssen ein bleibender Eindruck zurückbleibt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine eindrucksvolle Zeit in der Geisterburg.“

Das Restaurant „Geisterburg" in Hall in Tirol hat laut AKV Insolvenz angemeldet. Über das Vermögen der Betreibergesellschaft Gastronom Gesellschaft m.b.H. & Co KG wurde am Mittwoch beim Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet. 22 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.