Deutsche Autozulieferer wollen vermehrt die Produktion verlagern

Lediglich 17 Prozent der Firmen gaben demnach an, sie blieben bei ihren Investitionsplänen. Nur ein Prozent der Unternehmen wolle mehr am Standort Deutschland investieren.

Einer Umfrage des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA), steigt die Bereitschaft der Autozulieferbetriebe, ihre Investitionen ins Ausland zu verlagern. Von 143 im Mai befragten Firmen gaben 37 Prozent an, sie planten eine Investitionsverlagerung ins Ausland, berichtet die Rheinische Post. Das sei ein Höchstwert seit Jänner 2023. 32 Prozent der Betriebe wollen Investitionen verschieben, 13 Prozent geplante Investitionen streichen.

Schwache Konjunktur und Bürokratie-Last als Gründe

Als Hauptgrund für die geringe Investitionsneigung im Inland gaben die Unternehmen vor allem zu geringe Absatzerwartungen an, zitierte die Zeitung aus der Umfrage. Vor allem aber plage die Firmen die Bürokratie-Last: 83 Prozent der Betriebe nennen laut Bericht die überbordende Bürokratie als größte Herausforderung am Standort Deutschland. Dieser Wert sei seit Jänner 2023 kontinuierlich gestiegen, so der VDA. 86 Prozent der Automobilzulieferer erwarteten durch das geplante neue Bürokratieentlastungsgesetz der Bundesregierung keine Wirkung.