Umstieg auf E-Autos setzt Zuliefer-Industrie massiv unter Druck

Die Branche befinde sich in einem tiefgreifenden Wandel, wie man etwa am Beispiel der Elektro-Autos sehe. Solange freilich europaweit nicht genügend grüner Strom produziert werde, müsse man das geplante Verbrenner-Aus im Jahr 2035 hinterfragen. „Mit fossilem Strom schaffen wir beim E-Auto keinen Mehrwert. Da hat das Klima nichts davon“, so Schäfer.