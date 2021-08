Der schleichende Tod des gedruckten Sparbuchs

Ebenfalls mit der sinkenden Nachfrage begründet Volksbanken-Sprecher Wolfgang Layr die Frage, warum es in Wien, Nieder- und Oberösterreich keine Sparbücher – auch hier mit Ausnahme von Kindersparbüchern – mehr gibt. Aufgrund der Struktur der Volksbanken können hier alle Länderorganisationen selbst entscheiden, ob sie weiter Sparbücher ausgeben. Aber generell „vermeiden wir das klassische Sparbuch, wenn es irgendwie geht“, so Layr. „Es gibt so gut wie keinen Bedarf mehr.“