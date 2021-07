Zertifikate Forum: „Aktien sind das neue Sparbuch“

Finanzbildung sei also das Um und Auf. Und zwar so früh wie möglich, jedenfalls in der Mittelschule. Kolar sieht hier großen Nachholbedarf. „Das Thema Inflation und realer Kaufkraftverlust ist bei den Leuten noch nicht angekommen. Bei zwei Prozent Inflation pro Jahr sind in zehn Jahren rund 20 Prozent an Kaufkraft weg.“ Zu Bitcoin und Co. will sich Kolar übrigens nicht äußern.

Und die Zukunft? Wenig überraschend entwickelt sich die Veranlagung auch bei Fixcoupons und Teilschutz „in Richtung Digitalisierung, Pharma, Healthcare“. Und dieser Trend setze sich auch heuer fort. „Ganz großes Thema ist Nachhaltigkeit“, sagt Kolar.

In Deutschland hat sich die Zertifikatebranche auch schon auf einen Nachhaltigkeitskodex geeinigt, das werde das Zertifikate Forum in Österreich wohl im Herbst machen, so Kolar. Anita Kiefer