Der nächste Milliardär im All: Bezos-Raketenstart im Livestream

Um 15:00 Uhr (09:00 Uhr Ortszeit) soll die erste bemannte "Blue Shepard"-Rakete von Blue Origin starten und dabei die Passagierkapsel in mehr als 100 Kilometer Höhe befördern. Genau diese 100 Kilometer Höhe markieren die sogenannte Kármán-Linie, die von vielen Institutionen als Grenze zum Weltraum angesehen wird. Bransons Gefährt "VSS Unity" war am 11. Juli nur knapp 90 Kilometer hoch geflogen, Bezos spricht ihm deshalb ab, überhaupt im All gewesen zu sein.

Verfolgen Sie den Start im Livestream der NASA: