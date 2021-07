Milliardär Branson hob in Richtung All ab: "Das Ereignis meines Lebens"

„Das war das Erlebnis meines Lebens“, sagte ein lächelnder Branson via Live-Schaltung. Mit dem Jungfern-Flug kommt er Jeff Bezos zuvor. Der Amazon-Gründer will in neun Tagen mit der „New Shepard“-Raumkapsel seiner Firma „Blue Origin“ auch ganz nach oben.

Schwerelosigkeit

Rund 45 Minuten nach dem Start, dem am Boden Tesla-Gründer und Ebenfalls-Raumfahrtunternehmer Elon Musk beiwohnte, klinkte sich die „Unity 22“ vom weißen Träger-Flugzeug „VMS Eve“ in rund 14.000 Meter aus, aktivierte den Raketenantrieb und schoss mit fast vierfacher Schallgeschwindigkeit in die Höhe. Nach knapp vier Minuten Schwerelosigkeit und Besichtigung der Erdkrümmung leiteten die Piloten Dave Mackay and Michael Masucci den Rückflug zum futuristischen „Spaceport“ in der Nähe des verschlafenen Ortes mit dem ungewöhnlichen Namen „Truth or Consequences“ (Wahrheit oder Konsequenzen) ein.