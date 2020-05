Der Cavaliere verschreckt die Börsen

Die Jahresendrallye an den Börsen wurde abgebrochen. Nach der Rücktrittsankündigung des italienischen Premiers Mario Monti legten die Anleger am Montag den Rückwärtsgang ein und warfen viele Papiere auf den Markt. Dadurch gab es an den Börsen quer durch Europa Verluste, besonders deutlich fielen sie naturgemäß in Italien aus. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte um rund 3,5 Prozent ab.

Sechs, sieben Prozent und heftiger abwärts ging es bei den italienischen Bankkonzernen wie der Bank-Austria-Mutter UniCredit. Aber auch Silvio Berlusconi, der mit einem Comeback als italienischer Ministerpräsident liebäugelt, wurde ein Stück ärmer. Der Kurs seines Medienkonzerns Mediaset fiel um mehr als zwei Prozent.