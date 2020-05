Italien steht vor Sturz ins politische Chaos

Der aber ist bei den Italienern zuletzt tief in Misskredit geraten. Die anhaltende Rezession und die galoppierende Arbeitslosigkeit haben die anfangs bejubelte Regierung Monti in der Beliebtheit abstürzen lassen. Bei den Wahlen, die voraussichtlich bereits im Februar stattfinden werden, werden also die Anti-Sparkurs-Populisten aus allen politischen Lagern den Ton angeben.

Unklar ist, welche Persönlichkeiten die zerstrittene Rechte in die Wahlen führen werden. Monti lässt bisher offen, ob er noch einmal kandidieren will. Berlusconi gibt sich zwar fest entschlossen, könnte aber im letzten Moment ausscheren, wenn sich seine derzeit in den Umfragen stagnierende PdL nicht deutlich erholt.

Die Linke dagegen geht mit Pier Luigi Bersani als klarem Spitzenmann und mit einer klaren Führung in den Umfragen in den Wahlkampf. Mitten in der anhaltenden Wirtschaftskrise rechnen viele Experten aber mit einem Wahlkampf voll von populistischen Untergriffen und einem trotz allem ungewissen Ausgang. Die Angst vor politischem und damit finanziellen Chaos in Rom wächst – auch auf den internationalen Finanzmärkten.