Der 400-Millionen-Euro-Fall

„Nicht erkennbar“

„Wir haben die besten Leute für die Due Diligence eingesetzt, die wir bekommen konnten, aber das kriminelle Werk war nicht zu erkennen“, sagt Hofer. Der Verkäufer, der US-Fonds Lindsay Goldberg (LG), hatte allerdings Zeitdruck aufgebaut. Dafür wurde exklusiv mit B&C verhandelt.

Im ersten Quartal läuteten bei B&C die Alarmglocken, als man erkannte, dass das tatsächliche Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nur weniger als 40 Millionen betrug statt ausgewiesener 80 Millionen.

Dabei hatte alles so schön begonnen. B&C war auf der Suche nach einer weiteren Beteiligung. Der damalige Stiftungsvorstand und Ex-Chef von Palfinger, Herbert Ortner, zog Schur über persönliche Kontakte an Land.

Alles sah nach einem guten Deal aus. Spezialisiert auf die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, namhafte Großkunden, ein Selbstläufer. 22 Werke in halb Europa, 540 Umsatzmillionen. Doch das mit 680 Millionen verschuldete Unternehmen fuhr laut dem Ex-Management jährlich Verluste zwischen 10 und 20 Millionen ein und stand an der Grenze zur Überschuldung.

Der ehemalige CEO, selbst mit 1,6 Prozent beteiligt, verdiente inklusive hoher Boni und Sonderzahlungen prächtig, mehr als viele ATX-Vorstände. 2019 2,5 Millionen, 2020 fast drei Millionen und 2021 schließlich 12 Millionen, inklusive fünf Millionen Verkaufserlös für seinen Anteil.

Im November 2021 erhielt er von B&C noch einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag. „Aber doch nicht in diesen Dimensionen“, schäumt Hofer. „Die überbordenden Zusatzleistungen und Boni wurden in der Due Diligence nicht offengelegt, waren uns also nicht bekannt“. Offengelegt wurde ein Vertrag mit marktkonformen Bezügen, B&C gehe davon aus, dass es sich bei den Boni um zum großen Teil auch von LG unautorisierte Zahlungen, sprich Entnahmen, des Ex-CEO und seiner Mittäter handelte.

Zwei Mietwohnungen vom Feinsten in London samt Personal für 250.000 Euro monatlich seien angeblich für den geplanten Börsegang gedacht und von B&C genehmigt worden. „Absurd, glauben Sie ernsthaft, es gehört zu den Usancen von B&C, so Geld zu verprassen?“, donnert Hofer.

Jetzt gehört Schur den Gläubigerbanken und dem US-Fonds Apollo. B&C versucht, zumindest einen Teil des Schadens über zwei Garantie-Versicherungen zurückzubekommen. Hofer: „Wir kämpfen entschlossen für die Wiedergutmachung. Unsere Kenntnislage stimmt uns zuversichtlich“ .