Karl Rose: OMV-Aufsichtsrat soll Regierung beraten

Denn Rose ist seit 2016 Aufsichtsrat der teilstaatlichen OMV, was mit einem Beratungsmandat für die Regierung eigentlich unvereinbar ist. Rose hat ausschließlich die Interessen der OMV zu vertreten, die sich durchaus von jenen der Politik unterscheiden können. Siehe die jüngsten Äußerungen des Bundeskanzlers, mit denen er auch den OMV-Kurs auf Talfahrt schickte.

Aus informierten Kreisen ist zu hören, dass Rose OMV-Ex-Chef Rainer Seele und den ehemaligen Aufsichtratschef Wolfgang Berndt sehr unterstützte und die Deals mit Russland pushte. In seiner Funktion als Vorsitzender des Portfolio- und Projektausschusses im Aufsichtsrat. Dessen Aufgabe ist es, den Vorstand bei Großprojekten und komplexen Entscheidungen zu unterstützen samt Bericht und allfälliger Empfehlung an den Gesamt-Aufsichtsrat.

Bei der Aufsichtsratssitzung am 3. Juni wurde Rose allerdings als Vorsitzender durch den ehemaligen BP-Manager Jean-Baptiste Renard ersetzt, der als unabhängiger Experte in das Gremium bestellt wurde. An diesem Tag verweigerten die Aktionäre Seele die Entlastung.

Die Aufarbeitung der jüngeren Vergangenheit kostete die OMV bisher 3,7 Milliarden Euro an Wertberichtigungen. Heuer wurden zwei Milliarden für die Finanzierung der Pipeline Nord Stream 2 und das westsibirische Gasfeld Juschno Russkoje abgeschrieben. Im Vorjahr wurde bereits eine Forderung über eine Milliarde Euro in Zusammenhang mit dem Gasfeld wertberichtigt. Sowie knapp 700 Millionen Euro für die Beteiligung bei Adnoc Refining, einer Raffinerie der OMV-Miteigentümer in Abu Dhabi. Alle Projekte hatte Rose empfohlen. Er stand zu diesem Zeitpunkt noch auf der Payroll der Adnoc. Im OMV-Aufsichtsrat jedoch sitzt er auf einem Ticket der ÖBAG.