Postenbesetzungen: „Kompetente Kandidaten bewerben sich gar nicht mehr“

Damit würde leider eine negativ-Spirale in Gang gesetzt, „kompetente Kandidaten „bewerben sich gar nicht mehr, weil sie davon ausgehen, dass schon jemand vorgesehen ist“.„Wenn Top-Kandidaten nicht zum Hearing zugelassen werden, lege ich in der Sekunde mein Mandat zurück“, sagt Michael Schaumann, Partner von Stanton Chase. Er würde nie, beteuert der Headhunter, „einen Prozess begleiten, in dem gute Kandidaten ausgeschlossen werden. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren“.