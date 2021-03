Datenaffäre der Post ist nun Fall für EuGH

Der Arzt klagte daraufhin die Post. Diese räumte in der Klagebeantwortung bloß ein, dass sie die Daten an bestimmte Empfängerkategorien weitergegeben habe, darunter sind Vereine, Parteien, der stationäre Handel und der Versandhandel sowie NGOs. „Mein Mandant möchte aber wissen, an welche Parteien konkret seine Daten weitergeben worden sind“, sagt Robert Haupt, Anwalt des Arztes. „Die Post sagt, sie muss die konkreten Empfänger nicht nennen.“ Sie legt die Datenschutzgrundverordnung so aus, dass ihr ein Wahlrecht zustehe, entweder abstrakte Empfängerkategorien oder konkrete Empfänger zu nennen.

Der Fall liegt mittlerweile beim Obersten Gerichtshof (OGH) und dieser hat den EuGH zwecks Auslegung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung angerufen. Der EuGH muss klären, ob bei einer bereits erfolgten Datenweitergabe der konkrete Empfänger offengelegt werden muss oder sich der Auskunftsanspruch auf die Empfängerkategorien beschränkt.