Datenskandal: Post erhebt Einspruch gegen 18 Millionen Euro Strafe

Das war wirklich ein Knalleffekt in Sachen Datenschutz: „Das ist die höchste bisher verhängte Strafe in Österreich“, sagte Matthias Schmidl, stellvertretender Leiter der Datenschutzkommission Ende November zum KURIER. An der Post AG dürfte ein erstes Exempel in Sachen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) statuiert worden sein. Ende November hat die österreichische Datenschutzbehörde das börsennotierte Unternehmen in einem Verwaltungsstrafverfahren verurteilt. Die Geldstrafe beträgt 18 Millionen Euro.

"Wir haben Beschwerde gegen alle rechtlichen Feststellungen der Datenschutzbehörde eingelegt, wegen falscher Feststellungen, wegen falscher Beurteilung und wegen der Strafhöhe, die wir überzogen entfinden", sagt Post-Sprecher Michael Homola auf Anfrage zum KURIER.