Das wirtschaftliche Netzwerk der Freimaurer

Den Ball hat nun der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aufgelegt, der in seiner Autobiografie „Hausverstand“ die Freimaurerei als Machtfaktor in der SPÖ, „Geschäftemaurerei“ und geheim organisierte Netzwerke „zu Jobs, Posten und schlussendlich immer zu wirtschaftlichem Vorteil“ darstellt. Georg Semler, Großmeister der Großloge und Außenminister der heimischen Freimaurer, dementierte im KURIER-Interview. Es gebe keine „Geschäftemaurerei“.

Milliarden-Beteiligungen

Das Wiener Rathaus mit seinen milliardenschweren Unternehmensbeteiligungen ist seit Veröffentlichung des Doskozil-Buches Mittelpunkt heftiger Spekulationen über den Einfluss von SPÖ-nahen Freimaurern. Tatsächlich dürften Manager und zwei hochrangige rote Stadtpolitiker Logenmitglieder sein. Als großer Strippenzieher gilt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende und spätere Geschäftsführer der Wien Holding hat das Firmenimperium der Stadt unter sich. Die Wien Holding umspannt 30 Unternehmen, zu den Stadtwerken gehören 13 Beteiligungen inklusive der Wiener Linien und der Wien Energie. Hanke wollte ebenso wie Bürgermeister Michael Ludwig keine Stellungnahme zu einer Freimaurer-Mitgliedschaft abgeben.

Die beiden Holding-Chefs Kurt Gollowitzer und Oliver Stribl dementieren eine Mitgliedschaft. In der Wien Holding wird vor allem über Stribls Aufstieg als Fachverlags-Journalist spekuliert, dessen langjähriger Chef und Gründer Hans-Jörgen Manstein als Freimaurer gilt. Die einzige Frau in der Geschäftsführung, Sigrid Oblak, wurde vorzeitig demontiert und durfte sich nicht um eine Verlängerung bewerben. Oblak ist nicht die einzige Managerin im Reich von Hanke, mit der so umgesprungen wurde. Der Anteil von Frauen in Managementjobs ist dort bescheiden. Mit Frauenförderung hat es der Männerbund Freimaurer trotz gegenteiliger Beteuerungen offenbar nicht so.

Eine Frau jedoch sitzt in einflussreichen Positionen. Karin Rest, Geschäftsführerin der Vamed-KMB (betreibt die Technik des AKH), ist Aufsichtsratschefin der Holding. Sie ist auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke und des Wiener Flughafens, an dem die Stadt 20 Prozent hält. Dort wurde jetzt Julian Jäger als Vorstand verlängert. Er soll vor Kurzem bei den Freimaurern angedockt haben. Jäger macht am Airport einen guten Job.