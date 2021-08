Das sind die populärsten Gerichte auf Instagram

#Pizza: Weltweiter Spitzenreiter

International haben es österreichische Speisen aber (noch) nicht in die Top 10 geschafft: Das am meisten gekennzeichnete Gericht weltweit ist die Pizza mit 86.380.378 Hashtags. Natürlich ist es auch in Italien am beliebtesten. Auf Platz zwei steht die japanische Spezialität #Sushi mit einer Anzahl von 45.136.853. Gefolgt vom amerikanischen Fastfood-Klassiker Burger mit 33.054.250 Hashtags. Den letzten Platz in den Top Ten belegt das koreanische Steetfood Tteokbokki, ein besonders scharfer „gebratener Reiskuchen“ (#3.490.133).